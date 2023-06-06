الشورى يطالب بتنظيم قطاع استيراد الشعير للوصول إلى السعر المناسب للمربين

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للفضاء بتبني تقنيات ومشاريع فضائية متقدمة تخدم جميع القطاعات الحيوية في المملكة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تقييم نتائج الأقمار الصناعية السابقة التي أطلقتها المملكة ووضع خطة زمنية لتطوير تقنيات الأقمار الصناعية ومهامها.

كما أصدر المجلس قرارًا أخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للأمن الغذائي بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري .

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى عقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة ، لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات .

وأكد المجلس في قراره أَّنَّ على الهيئة العامة للأمن الغذائي العمل على بناء منهجية لرفع مستوى مهارات العاملين بها وتطوير قدراتهم , واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة .

