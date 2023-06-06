الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة وسط غموض الفائدة

بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملاتها اليوم على انخفاض طفيف اليوم، حيث يقيم المستثمرون فرص إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، في ظل صدور بيانات متباينة زادت من عدم اليقين إزاء قراره المرتقب.

ووفقا لرويترز هبط مؤشر داو جونز 15.19 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 33547.67 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.45 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 4271.34 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك 29.84 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 13199.59 نقطة.