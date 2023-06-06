الحكومة الصينية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة على الودائع

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الصينية دعت أكبر البنوك في البلاد إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع للمرة الثانية على الأقل في أقل من عام، مما يشير إلى زيادة الجهود المبذولة لتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه صدرت الأسبوع الماضي توصيات للبنوك المملوكة للدولة، بما في ذلك بنك الصين المحدود، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الاتصالات، بخفض أسعار الفائدة على مجموعة من المنتجات المصرفية، منها الودائع تحت الطلب بمقدار 5 نقاط أساس، والودائع لأجل ثلاث وخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس على الأقل، بحسب "بلومبيرج".

وقالت المصادر إن الطلب تم إرساله من خلال آلية الضبط الذاتي لأسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي.

وأضافت أن البنوك تقوم بتقييم الطلب وقد تقوم بتعديل أسعار الفائدة في وقت سابق الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الخطوة ليست إلزامية.

وتقدم البنوك الكبرى حاليا معدل فائدة سنوي قدره 0.25 في المائة على الودائع تحت الطلب ومعدل فائدة قدره 2.6 و2.65 في المائة على التوالي على الودائع لأجل ثلاثة وخمسة أعوام.

ورفض البنك المركزي الصيني التعليق على الموضوع.