"نيكاي" عند أعلى مستوى في 33 عاما بدعم من أسهم المؤسسات التجارية

واصل مؤشر نيكاي الياباني صعوده اليوم بدعم من أسهم المؤسسات التجارية.

وعكس اتجاهه بعدما سجل خسائر في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا بنحو 1 في المائة عند 32506.78 نقطة.

وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ يوليو 1990، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74 في المائة إلى 2236.28 نقطة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج 1.73 في المائة ليساهم بالنسبة الأعلى في ارتفاع المؤشر نيكاي، وقفز سهم شركة ميتسوي التجارية 3.86 في المائة.

وانخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 0.49 في المائة ليتصدر خسائر القطاع المصرفي، ونزل سهم أدفانتست 2.18 في المائة.

وقادت أسهم المؤسسات التجارية والتعدين مكاسب القطاعات الفرعية بارتفاع 2.5 في المائة، وتصدر مؤشر القطاع المصرفي الخسائر وانخفض 0.78 في المائة.