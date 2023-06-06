في انتظار قرار البنك المركزي .. أسهم أوروبا في حالة استقرار

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على استقرار وسط مخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسة أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي بددت دعما من أسهم قطاع الرعاية الصحية الدفاعية.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 459.78 نقطة. وكان المؤشر قد هبط في الجلسة السابقة بسبب بيانات أشارت إلى ضعف نشاط الشركات الأمريكية ودفعت المستثمرين إلى جني الأرباح بعد تعافي الأسهم الأسبوع الماضي.

وعززت تصريحات لكل من كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ويواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني أمس توقعات السوق بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على رفع أسعار الفائدة الشهر الجاري.

وتأتي التعليقات حتى في الوقت الذي تراهن فيه أسواق المال الأمريكية على تعليق الاحتياطي الاتحادي لسلسلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.8 في المائة، متصدرة خسائر القطاعات لليوم، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية 0.6 في المائة.

