"الرياضة" : سلف الأندية لا تتجاوز 15 % من الإيرادات

أكدت وزارة الرياضة، أنه لا يحق لأي نادي يرغب في الحصول على سلفة مالية أن يتجاوز إجمالي السلف على النادي ما نسبته 15 في المائة، من إجمالي الإيرادات للموسم الماضي للعام المالي المنتهي.

وشددت من خلال اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة، أنه يجب على النادي قبل التقدم على طلب السلفة المالية الحصول على موافقة مجلس الإدارة المسبقة، وبموجب محضر على أخذ السلفة المالية مع ذكر مبررات الحصول عليها وتفاصيلها وأوجه صرفها.

وتضمنت شروط الحصول على السلفة تقديم بيان التزامات النادي وفق النموذج المعتمد حتى تاريخ الطلب ومصادق عليه من قبل الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، وكشف حساب بنكي للنادي مصدق من البنك، يوضح الوضع المالي حتى تاريخ تقديم الطلب.

كما يتطلب من النادي تقديم خطة سداد السلفة متضمنة الإيرادات المخصصة لسداد السلفة مع إرفاق مستندات الإيرادات، وبيان أوجه صرف السلف، على أن تكون وفق أوجه الصرف المنصوص عليها في اللائحة، وألا يكون الغرض من الحصول عليها إحداث التزامات جديدة على النادي.

وبينت على أن لا تقل الفترة المتبقية الانتهاء دورة مجلس الإدارة عن ستة أشهر، وأن يتم سداد كامل مبلغ السلفة خلال مدة مجلس الإدارة الذي حصل عليها على أن تكون السلفة في صورة قرض حسن بحيث لا يترتب عليها أي فوائد أو أعباء مالية إضافية على النادي.

وأشارت إلى أنه بعد تعبئة النموذج المعتمد واكتمال شروط الحصول على السلفة، يرفع النادي المستندات اللازمة إلى الوزارة ليتم دراسة الطلب لإصدار موافقتها من عدمه على أن يتم إشعار النادي بنتيجة الطلب بشكل رسمي.

وأوضحت أنه في حال صدور الموافقة النهائية على الطلب يلتزم النادي بتوقيع اتفاقية السلفة، تقديم ما يثبت إيداع السلفة في حساب النادي البنكي، وإرفاق ما يثبت صرف السلفة المالية للغرض الذي تم الحصول عليها من أجله، وأخيرا تقديم ما يثبت سداد السلفة المالية في مواعيد استحقاقها.