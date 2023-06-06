بسبب القصّر .. تغريم مايكروسوفت 20 مليون دولار

يتعين على مايكروسوفت دفع 20 مليون دولار، لإنهاء دعوى قضائية أقامتها الوكالة الأمريكية لحماية المستهلك لجمع الشركة بيانات شخصية لقصر دون موافقة الوالدين.

وأوضحت "لجنة التجارة الفيدرالية" في بيان نشر اليوم، أنها تتهم مايكروسوفت بأنها جمعت بين 2015 و2020، بيانات شخصية لأطفال ومراهقين تقل أعمارهم عن 13 عاما مسجلين على منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بوحدة تحكم إكس بوكس، دون إبلاغ الوالدين، والاحتفاظ بها.

ومن أجل إنشاء حساب، يتعين على المستخدم تقديم اسم وكنية وعنوان بريد إلكتروني وتاريخ ميلاد، وأشارت لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن مايكروسوفت "انتهكت القانون" بشأن حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت "كوبا".

ونقل البيان عن رئيس اللجنة سامويل ليفاين قوله "يسمح القرار الذي نقترحه للأهالي بحماية خصوصية بيانات أطفالهم على إكس بوكس ويحد من المعلومات التي يمكن أن تجمعها مايكروسوفت عن القصّر وأن تحتفظ بها".

وأضاف "من شأن هذا الإجراء أيضا توضيح أن الصور الرمزية والبيانات البيومترية والمعلومات حول صحة الأطفال ليست مستثناة" من قانون خصوصية القصر.

ويفترض أن توافق محكمة فيدرالية على القرار ليصبح ساري المفعول.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيانها "ستحتاج مايكروسوفت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز حماية خصوصية الأطفال الذين يستخدمون منصة إكس بوكس التابعة لها".

وبموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، يطلب من الخدمات الإلكترونية والمواقع المخصصة للأطفال دون 13 عاما، إبلاغ الأهالي بالمعلومات الشخصية التي يجمعونها والحصول على موافقة الوالدين.

من جهته، قال ناطق باسم مايكروسوفت لفرانس برس إن إكس بوكس ستمتثل لأمر الوكالة، وستطور عملية جديدة للتحقق من الهوية والسن لتقديم تجارب مناسبة للعمر.