هيئة السوق توافق على تخفيض رأسمال تكوين 51 % إلى 464.65 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة تكوين المتطورة للصناعات تخفيض رأسمالها من 950 مليون ريال، إلى 464.65 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 95 مليون سهم إلى 46.46 مليون سهم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وبينت أن الشركة ستنشر تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأكدت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​