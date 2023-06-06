ولي العهد يلتقي رئيس فنزويلا

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

ورحب ولي العهد، بالرئيس في زيارته للمملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

