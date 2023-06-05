 1.7 كيلو جرام معدل إنتاج الفرد من النفايات في المملكة يوميًا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن دخيل، أن معدل إنتاج الفرد في المملكة للنفايات حسب الإحصائيات المتوفرة يصل إلى 1.7 كيلو جرام يوميًا، بينما يتم إنتاج حوالي 7 ملايين طن من النفايات البلاستيكية في المملكة سنويًا، لافتًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية الحد من السلوكيات التي تسبب ضررًا للبيئة واستبدالها بسلوكيات صديقة للبيئة.

يشار إلى أن العالم يستهلك نحو 475 مليون طن من البلاستيك سنويًا، ويتم تحويل 80% منها إلى نفايات، ويتم إعادة تدوير نحو 10% فقط من النفايات البلاستيكية التي تمثل 85% على الأقل من إجمالي النفايات البحرية، وحوالي 11 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية تدخل للمحيطات سنويًا، ونحو 800 نوع من الكائنات الفطرية تتأثر سلبيًا من التلوث البلاستيكي.

