روسيا: انخفاض إيرادات النفط والغاز 36% في مايو

قالت وزارة المالية الروسية اليوم إن إيرادات الميزانية الاتحادية من قطاع النفط والغاز، تراجعت 36 في المائة تقريبا في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و12 في المائة عن أبريل، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح.

ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل من النفط، إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع.

وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل (42 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مع ارتفاع الإنفاق وتراجع عوائد الطاقة.

وبلغت إيرادات الميزانية من مبيعات النفط والغاز 570.7 مليار روبل (سبعة مليارات دولار) الشهر الماضي، وكانت سجلت 886 مليار روبل في مايو 2022 و647.5 مليار في أبريل 2023.

وكان ذلك أقل من 593 مليار روبل توقعتها رويترز.

وانخفضت عوائد ضريبة النفط على أساس الأرباح إلى 5.4 مليار روبل في مايو من 185.4 مليار في أبريل.

