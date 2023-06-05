الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على تباين

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات اليوم على تباين بعدما حققت ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين فرص توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسات.

ووفقا لرويترز ارتفع المؤشر داو جونز 8.37 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 33771.13 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.62 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 4282.99 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك 2.28 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 13238.48 نقطة.

