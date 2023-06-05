هيئة السوق المالية توافق على إدراج 5 شركات في السوق الموازية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على تسجيل أسهم 5 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وفي التفاصيل، وافقت الهيئة على طلب شركة ريال للاستثمار والتنمية تسجيل أسهمها وطرح (720,000) سهماً تمثل (9%) من أسهمها. وعلى طلب شركة الراشد للصناعة تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

كما وافقت على طلب شركة فاد العالمية تسجيل أسهمها وطرح (240,000) سهماً تمثل (20%)، وعلى 20% من أسهم شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات يبلغ عددها (1,200,000) سهماً. ووافقت الهيئة على طلب شركة حياة النظافة تسجيل أسهمها وطرح (300,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

