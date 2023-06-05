64 ريالا للسهم الواحد في اكتتاب "الموارد للقوى البشرية" للأفراد

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الموارد للقوى البشرية، إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرون الأفراد وتخصيص سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 2.85358 في المائة على أساس تناسبي. علما بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة 4.5 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة خصص 90 في المائة منها للجهات المشاركة و10 في المائة لشريحة المستثمرون الأفراد، وكانت فترة اكتتاب شريحة المستثمرون الأفراد قد بدأت الأحد الموافق 28 مايو، وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 450 ألف سهم تمثل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 64 ريالا للسهم الواحد، من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد

- عدد المشاركين الأفراد: 245,786 مشتركا

- الأسهم المطروحة للأفراد: 450,000 سهم

- سعر الطرح: 64 ريالا سعودي للسهم الواحد

- تغطية الأفراد: 1,644.93 %

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: 473.7 مليون ريال

- التخصيص : سهم واحد كحد أدنى لكل فرد

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 2.85358 %

- سيتم رد فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 6 يونيو