روسيا: قطاع الخدمات يحتفظ بنموه القوي في مايو

أظهرت نتائج دراسة لمؤسسة إس آند بي جلوبال الأمريكية للخدمات المالية والتجارية اليوم أن نشاط قطاع الخدمات في روسيا استمر في التوسع بقوة خلال مايو الماضي، مدعوما بزيادة مستمرة في الطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 54.3 في مايو مقابل 55.9 في الشهر السابق عليه.

وتمثل أي قراءة فوق مستوى 50 إلى توسع بالقطاع.

وعلى الرغم من أنه الأبطأ في ثلاثة أشهر، كان معدل النمو أقوى بشكل طفيف عن اتجاه السلسلة الزمنية، وفقا للدراسة.

ونمت الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي في مايو، على خلفية طلب أقوى للعملاء ونطاق أوسع من فرص المشروع. ومع ذلك، خفت وتيرة معدل الزيادة بشكل أكثر.

