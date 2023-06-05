"يو بي إس" : 12 يونيو موعدا لاستكمال دمج "كريدي سويس"

يتوقع أن يستكمل مصرف "يو بي إس" السويسري عملية استحواذه على بنك "كريدي سويس" في موعد أقربه 12 يونيو، وفق ما أفاد المقرضان اليوم.

ويعد الموعد متأخرا بعض الشيء عن ذاك الذي توقعه الرئيس التنفيذي لـ"يو بي إس" سرجيو إرموتي، الذي سبق وأشار إلى أن استكمال عملية الدمج قد يتم بحلول أواخر مايو أو مطلع يونيو، وتوقع المصرف موعدا نهائيا في أواخر يونيو.

ووافق أكبر مصرف في سويسرا على الاستحواذ على نظيره المتعثر في 19 مارس لقاء 3.25 مليار دولار، استجابة لضغوط كبيرة من الحكومة لمنع انهيار المصرف المنافس.

وجاء في بيان لـ يو بي إس أنه "يتوقع استكمال عملية الاستحواذ الكاملة على كريدي سويس في موعد أقربه 12 يونيو 2023، عندها سيتم دمج مجموعة "كريدي سويس أيه جي" في مجموعة "يو بي إس أيه جي".

ولدى استكمال عملية الدمج ستشطب أسهم "كريدي سويس" وأسهم الإيداع الأمريكية من بورصتي سويسرا ونيويورك، بحسب البيان، وذكر إرموتي أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى نشوء مصرف عملاق مسؤول عن أصول مستثمرة بقيمة خمسة تريليونات دولار.

هل سيخفف استحواذ يو بي إس على كريدي سويس المخاوف المالية ؟