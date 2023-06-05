300 مسؤول حكومي ومستثمر في منتدى الأعمال والتجارة والشراكة السعودي البريطاني

يستضيف المجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، منتدى مهما في لندن بعد غد الأربعاء 7 يونيو، لجمع 300 قائد حكومي وأعمال سعودي وبريطاني لمناقشة تقدم تنفيذ رؤية السعودية 2030 ومدى مشاركة بريطانيا في قطاعات رئيسة بما في ذلك الخدمات المالية والعقارات والبنية التحتية والتعليم والصناعات الإبداعية، وبحث فرص المزيد من الشراكات البريطانية السعودية وتبادل المعرفة.

وقال لـ "الاقتصادية" كريس هوبكنز المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، سيحضر الحدث وفد سعودي على مستوى عال يترأسه الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، ويستند هذا الحدث إلى نجاح منتديات السابقة للطاقة المتجددة والاستثمار المستدام في 2021 و 2022، ويأتي هذا بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية البريطانية السعودية في 2018، والمشاركة المتزايدة للشركات البريطانية في نمو القطاعات الاقتصادية الجديدة في السعودية.

وأضاف أن الفعالية تشمل التي تدعمها المركز الوطني للتنافسية واتحاد الغرف السعودية ووزارة الأعمال والتجارة وشركة مدينة لندن، افتتاحية وزارية وجلسات نقاش حول إصلاح وتطوير القطاع المالي، والبنية التحتية المستدامة والعقارات، وقطاعات السياحة والثقافة والصناعات الإبداعية وسيتبع ذلك ورش عمل.

ومن جهته قال دومينيك جونسون وزير الاستثمار البريطاني "سعيد جدا بأن أتحدث في هذا المنتدى الهام. إن هذه النقطة الوسطى الحالية تعد الآن في رؤية السعودية 2030، ويبدو التقدم واضحا للجميع، أنا فخور بمشاهدة الدور المهم الذي تلعبه بريطانيا في مساعدة السعودية "شريكنا الاستراتيجي والحليف"، على تحقيق طموحاتها، سواء في مجال الطاقة المتجددة، أو التكنولوجيا، أو البنية التحتية، أو التمويل الأخضر، أو غيرها من المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، وسيحتفل هذا المنتدى ببعض هذه الإنجازات وسيعزز المزيد من الشراكات بين مملكتينا، وأتطلع بشدة إلى المشاركة فيه."

من جانبه قال نيكولاس ليونز عمدة لندن، "استضافة هذا المنتدى تعد ذات أهمية هائلة لكل من بريطانيا والسعودية، إن العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين هي من أقرب العلاقات التي تمتلكها خارج الاتحاد الأوروبي، وتتخذ السعودية خطوات مهمة نحو مكافحة تغير المناخ من خلال التزامها بالوصول إلى الصفر الصافي بحلول 2060 وتوليد نصف طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030".

وأضاف "كجزء من رؤية 2030"، لتنويع اقتصاد البلاد، فإن خبرة لندن في هذا الصدد تفتح آفاقا كبيرة للتعاون الأقرب في مجال الخدمات. بوصفها واحدة من أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في العالم، يمكننا أيضا مساعدة السعودية على النظر نحو الفرص التي تمثلها بريطانيا في مجال الابتكار في المجال الرقمي.