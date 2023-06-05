تفاؤل كبير لدى قطاع الطيران العالمي .. الشركات ترفع توقعاتها لأرباح 2023

رفعت شركات الطيران العالمية اليوم توقعاتها لأرباح القطاع لـ2023، لأكثر من المثلين إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء كوفيد.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في الاجتماع السنوي للاتحاد "أعوام الوباء مضت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي".

وأعلنت شركات الطيران العالمية في الأشهر الماضية عن نتائج قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم، كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام.

وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لـ2023 أيضا من مستويات ما قبل الجائحة، إذ ارتفعت إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار في 2019، وقال والش لرويترز في مقابلة منفصلة "كثير من الناس ليسوا مضطرين فقط للسفر، بل يرغبون في السفر. وسيبقون هكذا خلال هذا العام".

وأشار إلى أن الطلب يرتفع بسبب زيادة مستويات التوظيف حتى مع توقعات أضعف للاقتصاد الكلي، ومع ذلك قال والش أمام مندوبين من 300 شركة طيران إن التحديات المستمرة، مثل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع رسوم المطارات، تعوق تعافي الصناعة.

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