البنك الإسلامي: الصكوك أداة تمويل مستدامة تعزز التدفقات من أسواق رأس المال

شدد الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية دور الصكوك كأداة تمويل مستدامة يمكن أن تعزز التدفقات من أسواق رأس المال، خاصة من خلال الصكوك الخضراء، وصكوك الاستدامة، التي يتم استثمار عائداتها في مشاريع التنمية الاجتماعية والصديقة للمناخ عبر57 دولة عضو في البنك.

وأشار خلال مشاركة البنك في الاجتماع السنوي العام 2023 للجمعية الدولية لسوق رأس المال في باريس، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يلعب دورا مهما في سد فجوة التمويل الهائلة من خلال موارد المجموعة، إلى جانب جلب الممولين المشاركين من جميع أنحاء العالم، والاستفادة من تصنيف البنك AAA للاستفادة من أسواق رأس المال من خلال إصدارات الصكوك.

وأكد التزام مجموعة البنك الإسلامي بمساعدة الدول الأعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة - ولا سيما بعد الآثار المدمرة لوباء COVID-19 - الذي تطور إلى أزمة اقتصادية وكبح التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى إنه من المتوقع أن تزداد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وأن ما لا يقل عن 50 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.