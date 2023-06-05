مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية - البريطانية يسعى إلى تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات

وصل الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى أمس إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية-البريطانية، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

ويضم الوفد السعودي الذي يزور لندن حتى الثامن من حزيران (يونيو) الجاري، الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، و45 مسؤولا من 22 جهة حكومية خاصة وغير ربحية.

والتقى القصبي أمس دومينيك جونسون وزير الاستثمار، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وناقش الوزيران تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، إلى جانب تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، إضافة إلى تناول تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية في تنمية ريادة الأعمال.

ويشمل جدول أعمال الزيارة اجتماعات مع طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجرانت شابس وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الصفري، وكيمي بادينوش وزيرة التجارة والأعمال، إضافة إلى لقاء ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم.

ويعقد القصبي عددا من اللقاءات مع قطاع الأعمال البريطاني، أبرزها لقاء مع توفان أرجينبيلجيك الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين من هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS)، إضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية مع أعضاء من البيت الآسيوي، الذي يعد مؤسسة فكرية تهتم بتعزيز التبادل التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد يضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية، هي وزارات: التجارة، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.