استثمار هندي لإقامة مصنع للبطاريات الكهربائية في جوجارات بـ 1.6 مليار دولار

وقعت مجموعة "تاتا" الهندية العملاقة اتفاقا مع حكومة ولاية جوجارات، من أجل إقامة مصنع ضخم لتصنيع خلايا أيونات الليثيوم، باستثمارات أولية تقدر قيمتها بنحو 130 مليار روبية (1.6 مليار دولار).

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء، أمس، بأن شركة "تاتا أجارارتاس"، وهي شركة تابعة لمجموعة "تاتا"، وقعت مذكرة تفاهم لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 20 جيجاواط / ساعة، ما سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 13 ألف شخص، بحسب ما ورد في وثيقة حكومية تم نشرها على الإنترنت.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يعمل على تحقيق بلاده التي يبدو أنها فاقت الصين كأكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني، صافي انبعاثات صفرية من الكربون بحلول 2070 وقالت حكومة الولاية إن مصنع "تاتا" سيجعل ولاية جوجارات رائدة في مجال تصنيع بطاريات الليثيوم، مضيفة أن المجموعة ستحصل على المساعدة في إقامة نظام بيئي للإنتاج في الولاية.

وتشهد سوق بطاريات السيارات الكهربائية نموا متسارعا مع تحول عديد من الدول إلى المركبات صديقة البيئة ضمن جهودها لتحقيق الحياد الكربوني. ومن المتوقع أن تسجل سوق بطاريات المركبات الكهربائية العالمية نموا إلى 616 مليار دولار في 2035، ويأتي ذلك وسط خطط لعديد من الشركات للتوقف عن بيع مركبات وقود الاحتراق الداخلي.

وكشف تقرير حديث لإحدى شركات تتبع السوق عن أنه من المرجح أن يتقلص إنتاج الصين من بطاريات السيارات الكهربائية بصورة حادة خلال الأعوام المقبلة، وسط تجديدات السياسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتوقع تقرير شركة إس إن إي للأبحاث -متعقبة سوق الطاقة في كوريا الجنوبية- أن تشهد سوق بطاريات السيارات الكهربائية زيادة بمقدار خمسة أضعاف بحلول 2035، مقارنة بـ121 مليار دولار مقدرة خلال 2023.