وفد هلالي في باريس لإتمام التعاقد مع ميسي

أرسل نادي الهلال وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ما أفاد مصدران في الرياض لوكالة "فرانس برس" اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بوالد ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وأفاد مصدر في نادي الهلال "هناك وفد في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي".

وأكد مصدر ثان مطلع على المفاوضات "نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة، إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع".

وكان نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أعلن أمس أن ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم السبت.

وشهدت المباراة وداعا غير لائق للأرجنتيني بصافرات الاستهجان وخسارة أمام كليرمون 2-3 في المرحلة الـ38 الأخيرة.

