العراق يتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 أو7 أعوام

أعلن حيان عبد الغني نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي أن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال مدة تقدر بين خمس إلى سبع أعوام.

وقال عبد الغني ، في مقابلة مع شبكة "روداو" اليوم: "سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال مدة تقدر بخمس إلى سبع أعوام، وربما سيكون هنالك فائض في الغاز لأننا وقعنا جولة التراخيص الخامسة التي تضمنت خمسة عقود ورقع استكشافية، وجميعها غازية تنتج بحدود 750 إلى 900 مليون قدم مكعب من الغاز، وبالتالي هنالك كميات كبيرة وواعدة من الغاز".

وأضاف أن العراق وبموجب اتفاقية باريس ملتزم باستثمار الغاز بشكل كامل وإيقاف حرق الغاز بحلول سنة 2030، ولكن وزارة النفط حريصة كل الحرص على التعجيل بعملية استثمار الغاز في ضوء الحاجة الملحة لهذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأوضح: "نحن اليوم نستورد كميات غاز كبيرة من إيران ولا يمكن أن نستمر في استيراد الغاز بينما يحرق الغاز الموجود في الحقول النفطية ومعظم الغاز الذي لدينا هو غاز مصاحب ويأتي من إنتاج النفط الخام، وهناك عقود ومشاريع واعدة لاستثمار الغاز من جميع الحقول وتجميعه وتوجيهه إلى محطات الكهرباء".

وأشار إلى أنه خلال خمسة أعوام من تفعيل العقد مع شركة توتال أنيرجي الفرنسية سيتم إيقاف حرق الغاز في الحقول النفطية، وكذلك في الحقول الأخرى كنهر إبن عمر حيث يوجد عقد مع إحدى الشركات لاستثمار أكثر من 150 مليون قدم مكعب.

ولفت إلى أن هنالك عقد لاستثمار الغاز في حقول الحلفاية وهنالك تقدم في المشروع حيث وصلت نسبة إنجازه الى أكثر من 86% من قبل إحدى الشركات الصينية، ومن المؤمل في الربع الأول من عام 2024 أن يتم تشغيل المشروع حيث سيتم استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز وإيقاف حرق الغاز.

وقال وزير النفط العراقي: "لدينا مشروع قيد التنفيذ بنسبة إنجاز وصلت الى أكثر من 47% مع شركة بيكر هيوز لإنشاء معمل تسييل الغاز في الناصرية، وهو مشروع متقدم يستثمر الغاز من حقول الغراف وحقول الناصرية".

وأضاف عبد الغني أن العقد مع شركة توتال أنيرجي له خصوصية لأنه عقد مركب، لذلك يسمى بعقد جنوب العراق المتكامل، موضحا أن العقد يشمل استثمار الغاز وإنتاج النفط الخام واستخدام ماء البحر لأغراض الحقن في المكامن النفطية.

وأوضح أن هذا العقد هو عبارة عن استثمار للغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب ويتم ذلك على مرحلتين، الأولى يتم إنجازها خلال ثلاثة أعوام بطاقة 300 مليون قدم مكعب، وبعدها بسنتين سيتم استثمار 300 مليون قدم مكعب الأخرى ليكون إنتاج الغاز من العقد 600 مليون قدم مكعب، كما يستثمر الغاز من خمسة حقول نفطية رئيسية، وهي حقل مجنون وغرب القرنة 2 وحقل اللحيس وحقل أرطاوي وحقل الطوبا.

وأكد الوزير عبد الغني أنه بتنفيذ العقد سيتوقف حرق الغاز في الحقول تماما، وهذا سيتيح زيادة في إنتاج النفط الخام بحدود 150 إلى 160 ألف برميل يوميا من حقل ارطاوي، وإنتاج الكبريت باعتبار النفط المنتج من حقل ارطاوي يحتوي على نسب من الكبريت لذلك سيتم استخلاص الكبريت.