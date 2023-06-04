لأول مرة منذ تأسيسها .. "عذيب" تحقق أرباح تشغيلية سنوية 58 مليون ريال

أعلنت شركة قو للاتصالات (اتحاد عذيب) عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2023، التي أظهرت أداء إيجابيا واستمرارا لتحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركة والتحول للربحية وإطفاء الخسائر المتراكمة، وتحقيق ارباح مبقاة، وذلك نتيجة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول.

كشفت النتائج المالية للشركة عن تسجيل إيرادات بلغت 630.3 مليون ريال، بنسبة نمو 67 في المائة، وإجمالي أرباح بلغت 182.7 مليون ريال، بزيادة بلغت 99 في المائة، وصافي أرباح سنوية غير مسبوقة بلغت 42 مليون ريال، مقارنة بخسائر تقدر بـ 37.7 مليون ريال والتي تمثل زيادة بنسبة 211 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق.

وأوضحت "قو للاتصالات" بأن هذه الأرباح السنوية تعكس حجم التطور الإيجابي لأداء الشركة التشغيلي نتيجة للاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول للشركة، التي تتضمن تطوير بنيتها التحتية وتحسين خدمة وتجربة العملاء وتقديم حلول ومنتجات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق السعودي، ما ساهم في نمو الإيرادات عامة وبالأخص إيرادات قطاع الأعمال، حيث أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية عن توقيعها حزمة من العقود الهامة مع قطاعات حكومية متعددة، التي ساعدت على زيادة إيرادات هذا القطاع، ما برهن على قدرة الشركة على مواكبة تطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني، ما يؤكد أن استراتيجية التحول بالشركة ماضية في تحقيق أهدافها.

وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة شركة "قو للاتصالات" الدكتور عيسى باعيسى "عكست النتائج المالية استمرار التطور في أرباح الشركة وإطفاء خسائرها المتراكمة ما سينعكس إيجابا على مساهمي الشركة. مؤكدا على أن الشركة مستمرة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف استراتيجية التحول والمساهمة في تحقيق طموح رؤية 2030 في قطاع الاتصالات".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "قو للاتصالات" يحيى بن صالح آل منصور أن تحقيق الشركة للأرباح التشغيلية السنوية لأول مرة منذ تأسيسها جاء نتيجة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول للشركة، وأضاف آل منصور أن طموح "قو للاتصالات" لا يقف عند هذا الحد فقط، مبيناً أن إدارة الشركة تعمل على تعزيز ريادتها في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمساهمة في تطور التحول الرقمي بما يتماشى مع خطة الشركة لتعزيز قدرتها التنافسىية ورفع حصتها السوقية، وذلك من خلال تنفيذ جملة من الخطط والمبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات البرامج الوطنية المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون ريال وذلك للمضي قدما في تنفيذ أهداف استراتيجية التحول وتمويل مشاريعها، كما أعلنت الشركة عن تعيين الإنماء للاستثمار مديرا للاكتتاب ومتعهدا لتغطية الطرح. وتتوقع الشركة أن زيادة رأس المال سينعكس إيجابا على حقوق المساهمين وأداء الشركة.

كما أن "قو للاتصالات" قد قامت بنشر شبكة الجيل الخامس في جميع مناطق المملكة العربية السعودية والوفاء بالتزام ترخيص الطيف الترددي الممنوح لها من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ مما يعزز مقدرة الشركة على تقديم حلول وتقنيات تواكب تطلعات السوق وخدمة عملائها بصورة أفضل.

يشار إلى أن شركة "قو للاتصالات "قد أطلقت هويتها الجديدة؛ التي تتناغم مع استراتيجية التحول للشركة الرامية إلى تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع حصتها السوقية، والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تميزا على النطاق التشغيلي، ومواكبة لتطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني، كما تعتز الشركة بمشاركتها في المؤتمر التقني الأضخم عالميا "ليب" لعام 2023.