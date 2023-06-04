انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح تحريك ناقلة النفط

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع ، اليوم ، انتظام حركة الملاحة في القناة بالاتجاهين ، مشيرا إلى التعامل باحترافية مع عطل مفاجئ لناقلة البترول "SEAVIGOUR".

وقال ربيع ، إن الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول بإتمام رباط الناقلة بجراج الكيلومتر 17 ترقيم قناة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة .

وأوضح ربيع أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم رباط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها في مكان حدوث العطل في الكيلومتر 12 ترقيم قناة إلى الكيلومتر 17 ترقيم قناة ورباطها هناك ، وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني بحسب الألمانية.