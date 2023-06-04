عمومية "موبايلي" توافق على توزيع 885 مليون ريال أرباحا للمساهمين عن 2022

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 بمبلغ 885.5 مليون ريال بواقع (1.15) ريال للسهم الواحد، التي تمثل 11.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتبارا من تاريخ 21-06-2023.