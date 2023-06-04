التفاوض مع 5 لاعبين عالميين .. ميسي يقترب

يخوض فريق سعودي تفاوضي مشكل من جهات عدة مفاوضات مستمرة مع خمسة لاعبين عالميين، يأتي في مقدمتهم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة.

ويملك الفريق التفاوضي تفويضا من الأندية السعودية لتمثيلها بشكل رسمي في المفاوضات الجارية حاليا، كان بعضها بشكل مباشر، حيث تنقل في أكثر من مدينة أوروبية.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد أوضحت أمس نقلا عن مصادر من داخل نادي الهلال أن إدارة النادي حددت الثلاثاء المقبل، موعدا للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ميسي الذي سيخوض مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت، وسيصبح بعدها جاهزا للانتقال إلى أي فريق آخر رسميا، بعد رفضه تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي، وقالت "نادي برشلونة لا يزال غير قادر على تقديم عرض رسمي من أجل اللاعب، بسبب عدم حصوله بعد على موافقة رابطة الليجا الإسبانية".

وأوضح تشافي مدرب برشلونة الإسباني في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم "سيتخذ قراره هذا الأسبوع، ويجب تركه على انفراد، لا يوجد لدي أي شك في أنه سيساعدنا كثيرا".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم أن مهاجمه ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية أمام كليرمون فوت، وقال "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان مع انتهاء موسم 2022/2023".

في المقابل، ربطت تقارير إعلامية قرب انتقال بنزيمة إلى نادي الاتحاد، رغم أنه يملك أفضلية التجديد لموسم مع ناديه ريال مدريد.

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أنه "لا شكوك" لديه فيما يتعلق ببقاء بنزيمة في صفوف الفريق الملكي الموسم المقبل، وقال في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني: "لديه عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا حول مستقبله".

وأضاف "يتعين على أساطير النادي (وبنزيمة من بينهم) الاعتزال في صفوف ريال مدريد، أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكن ثمة رأي أيضا للاعب".