تدشين مشروع محطة الجبيل لإنتاج 600 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم، مشروع محطة الجبيل "3 أ" لتحلية المياه المستقل في مدينة الجبيل، الذي يعد أحد أهم المشاريع العملاقة في تحلية المياه على مستوى العالم؛ وذلك لإنتاجه (600) ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه خالد بن زويد القريشي، أن المحطة مصممة لإنتاج (600) ألف متر مكعب يوميًا، ويعد أول مشروع لتحلية المياه بالشراكة بين القطاع العام والخاص في المنطقة الشرقية، ويعمل على إمداد منطقتي الرياض القصيم بالمياه عن طريق منظومة نقل المياه.

وأفاد أن المشروع نفذ بالتعاون بين شركة أكواباور، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة البواني للمياه والكهرباء واستغرق تنفيذه (27) شهرًا من تاريخ الإغلاق المالي، لافتًا الإنتباه إلى أن المشروع يحتوي على نظام شمسي لإنتاج الكهرباء بقدرة تبلغ (45.5) ميجاواط للاستهلاك الداخلي للمساهمة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتخفيض استهلاك الكهرباء لإنتاج المتر المكعب من المياه حيث تبلغ (2.8) كيلو واط للمتر المكعب الواحد.

يذكر أن المشروع يحتوي على خزانات للمياه تعادل إنتاج يوم كامل بسعة (600) ألف متر مكعب، ويسعى لتحقيق (40%) من المحتوى المحلي في مرحلة التنفيذ، ويستهدف الوصول لـ (70%) خلال مرحلة التشغيل للمساهمة في تعزيز مصادر المياه في المملكة والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية 2030.