السعودية تحفز الاقتصاد بـ 30 مليار ريال خلال الربع الأول

واصلت منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) أعمالها التنموية خلال الربع الأول من العام 2023 شملت توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، لتتجاوز قيمة التمويل المعتمدة ومبالغ الدعم (30) مليار ريال سعودي للربع الأول من العام 2023.

وبحسب التقرير الربعي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلات تجاوزت (875) مليون ريال سعودي لـ(24) منشأة صناعية، ولتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع الصناعي، وقع الصندوق اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لتقديم برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصناعي" الهادف إلى بناء المعرفة وتطوير وتحفيز الشباب والشابات السعوديين المهتمين بالقطاع الصناعي، كما قدم الصندوق دعمه لأكثر من (100) مستفيد عبر برامج أكاديمية الصندوق الصناعي.



ومن جانب آخر، اعتمد صندوق التنمية السياحي تمويلات تجاوزت (260) مليون ريال لـ (11) منشأة سياحية، وخدم الصندوق (57) مستفيدًا عبر برامج ما قبل التمويل والإرشاد والدعم اللوجيستي؛ كما رعى خلال الربع الأول "ملتقى فرص" و"ملتقى بيبان 23" بصفته الشريك الممكّن للفعاليتين لغاية التوعية بخدمات الصندوق وتشجيع جذب الاستثمارات الجديدة؛

وضمن مساعي تحفيز مستثمري القطاع الخاص، وقع صندوق التنمية السياحي مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات المحلية والدولية، تضمنت توقيع اتفاقية تمويل لإنشاء مشروع: (جدة كوف)، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير منتجع سياحي نوعي على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، ويتم تشغيله من قبل شركة عالمية رائدة في مجال الفندقة والضيافة.

ولتحفيز المشاريع الثقافية، قدم صندوق التنمية الثقافي دعمًا تجاوز (15) مليون ريال وأصدر ضمانات بلغت (16) مليون ريال، كما أطلق الصندوق خلال الربع الأول برنامج تمويل قطاع الأفلام بميزانية تبلغ ( 879 ) مليون ريال، كأحد برامج مبادرة Ignite، ويهدف إلى تقديم حلول تمويلية واستثمارية لتحفيز قطاع أفلام نشط ومستدام من خلال توفير باقات تمويلية مخصصة لتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام الطويلة والمسلسلات، وتمكين المساهمين في قطاع الأفلام، ورعى الصندوق عدّة مبادرات لدعم المؤلفين، والفنانين، وصانعي المحتوى الثقافي.

وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قام صندوق تنمية الموارد البشرية بتقديم خدمات التمكين والإرشاد والتدريب من خلال برامجه المتعددة لأكثر من (836) ألف فرد و (73) ألف منشأة بما يتجاوز (2.2) مليار ريال، وساهم من خلال برامجه في توظيف أكثر من (96) ألف فرد، كما دشّن الصندوق استراتيجيته وهويته الجديدة تحت شعار "شراكة وتمكين"، التي تركز على تحفيز إسهام القطاع الخاص في التوطين، وتعزيز الشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.

وتجاوز التمويل المقدم من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (1.10) مليار ريال قدمها البنك عبر بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة (301) منشأة صغيرة ومتوسطة، كما وقع البنك مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز أعمال البنك ودعم بيئة الأعمال في المملكة، إضافة إلى ذلك، أطلق البنك خلال الربع الأول مبادرة "تمويلك بيومين" بالتعاون مع مجموعة من البنوك التجارية التي تقدم تمويل مباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقدم بنك التنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من 2023م تمويلات لحوالي (9) آلاف فرد بما يبلغ (454) مليون ريال، ولحوالي (25) ألف مستفيد في العمل الحر بما يبلغ (1.5) مليار، وتم اعتماد تمويلات لحوالي (3) آلاف منشأة صغيرة وناشئة بما يبلغ (1.1) مليار ريال، ولتحفيز قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، اعتمد البنك تمويلات بمبلغ (14.2) مليون ريال سعودي لتكون أولى التمويلات المعتمدة في هذا القطاع الواعد، كما وقع البنك مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع القطاع الخاص خلال مؤتمر القطاع المالي الذي انعقدت أعماله يومي 15-16 مارس المنصرم، ويأتي توقيع هذه المذكرات في إطار التعاون لتطوير برنامج الصندوق الادخاري لبنك التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنوك التجارية.

ومكّن صندوق التنمية العقارية أكثر من (21) ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني، خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي مبالغ التمويل للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من (13.7) مليار ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" خلال الفترة نفسها أكثر من (2.7) مليار ريال في إطار الجهود لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات وحلول متنوعة.

وسجلت خدمة المستشار العقاري التابعة لصندوق التنمية العقارية نحو (53) ألف مستفيد جديد خلال الربع الأول من العام 2023 فيما أصدرت أكثر من (36) ألف توصية تمويلية وسكنية.

وقدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات تجاوزت (2.6) مليار ريال سعودي لأكثر من (2086) فرد و (21) منشأة خلال الربع الأول من العام 2023، وقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن، وتمويل مشروعات البيوت المحمية، وتمويل مشروع تربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقطاع التمور والصناعات التحويلية وتحسين فحول النخيل، وأقر الصندوق تمويل إنشاء صوامع لخزن الحبوب في ثلاثة مواقع في المملكة، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمكين الصادرات غير النفطية لتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير ، حيث نفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي (4.26) مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2023م، بلغ منها نصيب التسهيلات الخاصة بتأمين ائتمان الصادرات حوالي (2.3) مليار ريال سعودي، بينما بلغت تسهيلات تمويل الصادرات (1.96) مليار ريال سعودي.

