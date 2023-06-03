"ستاندارد اند بورز" تبقي على درجة فرنسا دون تغيير

أبقت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" (إس اند بي) على درجة فرنسا "أيه أيه" بلا تغيير مستندة إلى "حجج" باريس التي تشير إلى تخفيضات مقررة في العجز والإصلاح الأخير لنظام التقاعد الذي تريده حكومة إيمانويل ماكرون.

وقالت الوكالة إن قرارها هذا "يرجع بشكل رئيس إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية"، مشيرة إلى نقاط إيجابية إلى جانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات.

ودرجة "أيه أيه" من أعلى فئات سلم التصنيف وتدل على قدرة قوية على سداد الديون. وفي أوروبا يعد تصنيف ألمانيا وهولندا (أيه أيه أيه) الأعلى بين الدول. وقد خسرته فرنسا في 2012.

وتتبنى "إس اند بي" سلما من 20 درجة على راسها "أيه أيه أيه" وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها "دي" المرادف للتخلف عن سداد الدين بحسب "الفرنسية".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، " إنه "أخذ علما بقرار" الوكالة، عادا أنه يشكل "إشارة إيجابية". وأضاف أن "استراتيجيتنا المالية العامة واضحة وطموحة وتتمتع بالمصداقية".

وتابع أنه سيعلن في 19 يونيو عن أول مليار يورو من التوفير لميزانية 2024. وكان قد أعلن عن إنهاء الدعم المالي للغاز الذي تراجعت أسعاره.

