ميتا تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي بقيمة 500 دولار

عرض مارك زوكربيرج رئيس شبكة ميتا خوذة جديدة للواقع الافتراضي، قبل أيام من مؤتمر سنوي يتوقع مراقبون أن تكشف خلاله الشركة المنافسة "أبل" عن أولى خوذها للواقع الافتراضي.

ووفق "الفرنسية"، كتب مارك زوكربيرج عبر حسابه على فيسبوك، في توضيح مرفق بمقطع فيديو يظهر هذه الخوذة الجديدة من سلسلة "كويست"، "إليكم ميتا كويست 3، أول خوذة موجهة للعامة مع واقع مختلط بالألوان عالية الدقة".

يتيح الواقع المختلط الانتقال من الواقع الافتراضي، الذي يغمر المستخدم في عالم افتراضي إلى الواقع المعزز، حيث تظهر عناصر افتراضية متراكبة على بيئته الحقيقية.

ولفت زوكربيرج إلى أن خوذة "كويست 3" التي ستطرح للبيع في الولايات المتحدة خلال الخريف بسعر يبدأ بـ500 دولار، "أصغر حجما بنسبة 40 في المائة" من الطراز السابق و"أكثر راحة" للاستخدام، واصفا إياها بأنها "أقوى خوذة" للعلامة التجارية منذ إطلاقها.

في نهاية 2021، اعتمدت فيسبوك اسم "ميتا" لشركتها الأم، انطلاقا من رؤية تقوم خصوصا على اعتبار الميتافيرس مستقبل الإنترنت، بعد الويب وأجهزة المحمول.

واستحوذت سماعات الرأس "كويست" على أكثر من 80 في المائة من السوق في نهاية عام 2022، بحسب شركة "كاونتربوينت"، لكن جهود عملاق الشبكات الاجتماعية حتى الآن لم تفض إلى اعتماد هذه الخوذ على نطاق واسع.

وقد ازداد عدد مستخدمي هذه المعدات في عام 2021، خلال فترات الإغلاق أثناء الجائحة، لكن النمو تباطأ منذ ذلك الحين، ليراوح بين 5 و6 في المائة سنويا، وفق "إنسايدر إنتلجنس". وبحسب شركة الأبحاث هذه، يستخدم نحو 35 مليون شخص حاليا خوذ الواقع الافتراضي مرة واحدة على الأقل شهريا في الولايات المتحدة، أو نحو 10 في المائة من السكان.