اليابان .. الأمطار تخرج آلاف السكان من منازلهم

صدرت توجيهات لمئات الآلاف من السكان في اليابان أمس بإخلاء منازلهم بسبب مرور العاصفة الاستوائية ماوار التي تسببت في هطول أمطار غزيرة خصوصا في وسط وغرب البلاد.

عين العاصفة التي كانت مصنفة سابقا كإعصار حين ضربت بقوة في نهاية أيار (مايو) جزيرة جوام الأمريكية، كانت في المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.

صدرت توجيهات الإخلاء - وهي غير إلزامية - لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي (وسط).

في الدائرة نفسها، شملت دعوات الإخلاء المرفقة بإنذار بأعلى درجات، 130 ألف شخص في تويوهاشي بحسب محطة التلفزيون العامة "إن إتش كي".

في مقاطعة واكاياما (غرب) فاضت عدة أنهار.

ووفق ما ذكرت "الفرنسية"، قال هيروكازو ماتسونو الناطق باسم الحكومة أمام الصحافيين "نحث السكان (في المناطق المتضررة) على توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار".

وأضاف "من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية على جزء كبير من اليابان، من الغرب إلى الشرق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

علقت حركة القطارات الفائقة السرعة بين طوكيو وأوساكا كما أعلنت شركة السكك الحديدية "جاي آر سنترال" على موقعها الإلكتروني.

كما تم إلغاء أكثر من 260 رحلة في البلاد بحسب التلفزيون العام.

في تموز (يوليو) 2021، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انهيار ووحل ضخم في منتجع أتامي الساحلي (جنوب غرب طوكيو) خلف 27 قتيلا.

تسببت الفيضانات الكبرى في كيوشو (جنوب غرب اليابان) في مقتل أكثر من 80 شخصا في 2020.

وقبل ذلك بعامين، شهد الأرخبيل أسوأ فيضانات منذ عقود قتل خلالها أكثر من 200 شخص في غرب البلاد.