6 أفلام وثائقية تشارك في «حي سينما»

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، برنامج فيلم صيفي تعاوني خلال الفترة من 8 إلى 25 يونيو 2023 بمشاركة ستة أفلام وثائقية، تتناول أرشيفات الهجرة والصداقة والسينما من السعودية وغينيا وسورية والعراق وفرنسا في أول مركز سينمائي مستقل في محافظة جدة في "حي سينما".

وقال محمد التركي الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر للأفلام "تعد الأفلام الوثائقية جزءا لا يتجزأ من ثقافة السينما، فهي تجعلنا نفكر فيما هو مهم، حيث تعمل على التثقيف والتوعية حول عديد من القضايا المختلفة. نحن متحمسون لعرض هذه الوسيلة الإعلامية، حيث أصبحت الأفلام الوثائقية أكثر شهرة من أي وقت مضى، حيث فازت بعديد من جوائز المهرجانات السينمائية العالمية".