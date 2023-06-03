آخر الـ 40 وأول الـ 50

تستغني بعض الشركات أو الجهات أيا كان نوعها عن بعض الموظفين والموظفات ممن لم يبلغوا سن التقاعد النظامي لعدة أسباب، فبعضها يحتاج إلى تجديد الدماء وتخفيض متوسط الأعمار أو متوسط الرواتب، وبعضها استعاض بالتقنيات الجديدة عن بعض الموارد البشرية، وبعضها يحتاج إلى مورد بشري من الأجيال الجديدة الأقرب إلى التقنية والذكاء الاصطناعي ليستمر في المنافسة أو يحافظ على مستويات الربحية. وخلاف الخلاف بين المدارس الإدارية حول هذه الممارسة إلا أنها تظل حقا مشروعا خاصا للمنظمات الربحية والإسهامات العامة التي تتوقع أن الاستغناء عن بعض الخبرات وتخفيض النفقات سيسهم إيجابا في موازناتها العامة. أيضا هناك من يترك عمله بإرادته عبر التقاعد المبكر إن أكمل المدة النظامية سعيا وراء هدف حياتي أو عملي آخر، أو تخلصا من عبء ما مثل عدم ارتياحه في عمله، أو عدم قدرته على مواكبة التغيرات المتسارعة في نماذج الأعمال والتقنيات والتطبيقات الجديدة.

معظم هؤلاء سيدات ورجال في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات أي إنهم في عمر الإنتاج ويتميزون عن المنتجين الأصغر سنا بخبرات عملية وحياتية وإنسانية أعمق فيصبح عدم الاستفادة منهم فاقدا اقتصاديا واجتماعيا لا يمكن تجاهله. معظم هؤلاء يتقدمون للتأمينات الاجتماعية طلبا لرواتبهم التقاعدية، والحق أن موقع وتطبيق التأمينات الاجتماعية وخدمات التواصل لديهم يسر كل شيء على العملاء كما يسمونهم ففي بضع دقائق يمكن للعميل إنهاء طلباته. أقترح أن تستغل التأمينات أو ربما وزارة الموارد البشرية هذا التقدم التقني لديهم في محاولات استثمار هذه القوة الإنتاجية، استثمارها عبر إرشادهم تقنيا إلى الخيارات الأخرى العملية والحياتية والتطوعية وذلك عبر إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني لمن يتقدم للتقاعد تذكره إن كان ناسيا، وتعلمه إن كان جاهلا أن هناك تنظيمات وفرصا للعمل الحر، والتطوع، وريادة الأعمال التي يعتقد البعض خطأ أنها للشباب الصغار فقط، بل حتى خطط شخصية للاستمرار في الاشتراك في التأمينات للحصول على تقاعد أفضل.

أيضا يمكن التواصل معهم مباشرة عبر خدمة العملاء وإرشادهم إلى مثل هذه الأشياء وإخبارهم ما يناسب رغبتهم في استمرار العمل والاشتراك في التأمينات، أو ما يمكن الجمع بينه وبين الراتب التقاعدي دون أن يتأثر هذا الراتب. هذه المبادرة ستبقي كثيرات وكثيرين في دائرة الإنتاج، وهذا مفيد لهم وصحتهم واقتصاد بلادهم، وأيضا هو مفيد للتأمينات الاجتماعية ماليا حيث تطول مدة الاشتراك وتقل مدة التقاعد، وربما يمكن تطوير هذه الأفكار مع التجربة والنقاش.