"وول ستريت" ترتفع بدعم بيانات الوظائف

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات اليوم على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات تقلصا في نمو الأجور في مايو مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع الفائدة هذا الشهر، كما تعززت معنويات المستثمرين بعد تجنب البلاد التخلف عن سداد ديونها.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 126.01 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 33187.58 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.99 نقطة أو 0.47 في المائة ليبلغ 4241.01 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 89.50 نقطة أو 0.68 في المائة إلى 13190.48 نقطة مع بداية جلسة التداول.