60 كشافا سعوديا وأوروبيا يرصدون مواهب "نخبة المملكة لدوري المدارس"

تتواصل منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين في نسختها الرابعة، التي تقام في ملاعب مدينة الملك عبداله الرياضية بمحافظة جدة بمشاركة 32 فريقاً مدرسياً، وذلك ضمن المشروع الرياضي االوطني لذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، لتنمية الرياضة المدرسية وإثراء المنافسة بين الطلاب لإبراز قدراتهم البدنية ومواهبهم الرياضية ليكونوا نواة للأندية وللمنتخبات اللوطنية.

في منافسات الفرق المدرسية فئة (18 سنة)، تأهل إلى الدور الربع النهائي فريق مدرسة زيد بن سهل الأنصاري من إدارة تعليم محافظة جدة محققاً المركز الأول في مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد، وفريق مدرسة قرطبة من إدارة تعليم محافظة الطائف ثانياً برصيد 5 نقاط، بعد تحقيقه فوز وحيد وتعادلين، وذلك عن المجموعة الأولى، بينما تأهل من المجموعة الثانية فريق مدرسة بريدة من إدارة تعليم منطقة القصيم، حيث حقق 9 نقاط، بواقع ثلاثة انتصارات أهلته للصدارة، وفريق مدرسة الرميلة من إدارة محافظة الأحساء، الذي حلَّ وصيفًا بأربع نقاط، جمعها من انتصار وتعادل وخسارة واحدة.، فيما تأهل من المجموعة الثالثة المتصدر فريق مدرسة العباس بن عبدالمطلب من إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة برصيد 7 نقاط بواقع انتصارين وتعادل وحيد، وحلَّ وصيفاً فريق مدرسة يزيد بن أبي سفيان من إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة بستة نقاط، حققها من انتصارين وخسارة واحدة ، وفي المجموعة الرابعة، تأهل فريق مدرسة قتيبة بن مسلم من إدارة تعليم الحدود الشمالية متصدراً و محققاً 9 نقاط من ثلاث انتصارات، فيما كان الطرف الثاني المتأهل من المجموعة فريق مدرسة الشقيق مقررات من إدارة تعليم منطقة جازان الذي حقق الوصافة بستة نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

وفي فئة الفرق المدرسية (15 سنة)، تأهلت فرق مدرسة الحديبية من إدارة تعليم محافظة جدة ومدرسة صهيب الرومي بإدارة تعليم محافظة الأحساء ومدرسة حافظ الحكمي التابعة لإدارة تعليم منطقة الرياض ومدرسة عامر بن سنان بإدارة تعليم المنطقة الشرقية ومدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة تعليم منطقة القصيم ومدرسة الحسن بن الهيثم التابعة لإدارة تعليم منطقة نجران ومدرسة اللقيه بإدارة تعليم منطقة جازان ومدرسة الشيخ عبدالعزيز بن باز التابعة لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة.

وتشهد منافسات البطولة حضور وتواجد كشافين من عدة إتحادات وأندية محلية وأوروبية، حيث يتواجد من الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق فني برئاسة مساعد المدير الفني لشؤون اكتشاف المواهب صالح الداوود وبادون نيكولاس وجيل رفاييل وستيفن سيلنت، ومن نادي النصر يتواجد فيصل البصري وعبدالرحمن الشهراني، ومن نادي الاتفاق جابر الثبيتي وياسر الثبيتي ومصعب الأحمد، ومن نادي ضمك الوليد الأسمري وناصر عسيري، ومن نادي الباطن يوسف الرشيدي، ومن نادي الفيحاء المدرب أبو بكر الراجحي، ومن نادي التعاون يسري السكاكر وعمر الرقيبة، ومن نادي الوحدة محمد غلام، ومن النادي الأهلي خالد ربيع، ومن أكاديمية مهد الرياضية محمد لبيب ومارك كوجاك وأحمد العلوي، ومن نادي القريات راسم رمضان وسيف الجهني وعبدالرزاق الحربي، ومن نادي الساحل الدكتور فايز الرشيدي،

ومن خارج المملكة يتواجد كلا من، محرز زعلوني وجيريمي

فابيان كاباليرو من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي وفيليب دومينغيوس

وبيدرو الكسندر من نادي بنفيكا البرتغالي واجناسيو دياز وجوركس شوكارو من نادي أوساسونا الأسباني

وإيفان لوبيز ودانيال جون من نادي زامورا الأسباني وفرانسيسكو ماريا وميجيل انخيل من نادي دي لافوينتي الأسباني

وريكاردو أقوستو من نادي ديسبيورتيفو الأسباني وفريدريكو أقوستو وميجيل الكسيو من نادي رامبوس مونتريال الكندي وكاثرين كاترينا من معرض Moojen للمنتخب الدراسية المشتركة الأمريكية الكندية

وبرونو مانويل وكارلوس جوزيه من أكاديمية PSA وفيصل شهادي وأليكس اندريه من نادي ليجانيس الأسباني ومانويل انجويتا وبيدرو ماتيوس وجوزيه لويس من نادي قادش وكان اوزاتا من نادي رابوتن المقدوني وايزكويل مارتن من نادي أتلتيكو دي سان لويس المكسيكي ،وأكد مساعد المدير الفني لشؤون اكتشاف المواهب بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صالح الداود أن مشروع دوري المدارس مهم ومفيد جداً لرياضة كرة القدم السعودية ولمستقبلها، قائلاً: "هذا المشروع الوطني التعاوني الضخم بين وزارتي الرياضة والتعليم هو النواة الحقيقة للاعب كرة القدم، ويعد الانطلاقة الحقيقية لكل موهوب من طلاب المدارس"، مضيفاً: "الاتحاد السعودي لكرة القدم كان حريصًا على متابعة اللاعبين من خلال الكشافين سواءً السعوديين أو الأجانب، وتم متابعة العديد من اللاعبين وتسجيل أسمائهم لتتاح لهم الفرصة في القريب العاجل سواء اللاعب الملتحق بنادي في مختلف الدرجات أو الغير ملتحق بأي نادٍ، وذلك في التجمعات التدريبية القادمة مع الكشافين التابعين للاتحاد السعودي، وهذه فرصة كبيرة جداً للاعب البعيد عن الأضواء لاثبات نفسه وتقديم كل إمكاناته، ومتفاءل بنجاح الكثير من مواهب دوري المدارس".

وقدم الداود شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على اهتمامه ودعمه لمشروع دوري المدارس، مؤكداً على "أهمية استمراره لـ 10 سنوات قادمة ليكون القاعدة الرئيسة لدعم الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب".

وفي جانب آخر، وضمن برنامج التطوير بمشروع دوري المدارس، أقامت إدارة مشروع دوري المدارس ورشة عمل بالشراكة بين وزارتي الرياضة والتعليم لمدربي الفرق المدرسية المشاركة في بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم، نفذها مدربي أكاديمية نادي أوساسونا الأسباني، تضمنت محاور فنية عدة، منها أهم الأساسيات لاكتشاف اللاعب الناشئ والعمل على تطوير إمكاناته البدنية والحصص التدريبية المناسبة لهذه الفئة العمرية، بينما عقدت دورة تدريبية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدربي فرق دوري المدارس، احتوت على طرق تطوير اللاعب لذاته من ناحية الاهتمام بالوحدات التدريبية والالتزام بساعات النوم الكافية والنظام الغذائي الصحيح وغيرها.