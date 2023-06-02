النفط يرتفع مع إقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون سقف الدين

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط انتعاش المعنويات نتيجة لإقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي ،وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.96 %إلى 74.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.94 % إلى 70.76 دولار للبرميل وذلك بعد أن شهدت أسعار النفط يومين متتاليين من الخسائر.

وتلقت الأسواق طمأنة بعد إقرار مشروع قانون في الكونجرس يعلق سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار إضافة إلى مؤشرات في وقت سابق على احتمال وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بحسب رويترز.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس مشروع قانون سقف الدين مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

كما تلقت معنويات السوق دعما من بيانات مخزونات الخام الأمريكية الصادرة أمس الخميس عن إدارة معلومات الطاقة التي أشارت إلى قفزة في واردات الخام الأسبوع الماضي.

