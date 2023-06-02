48.6 % من الواردات السعودية عبر جدة والدمام .. 90.6 مليار ريال في الربع الأول

تصدر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أهم خمسة منافذ جمركية لواردات المملكة من السلع خلال الربع الأول 2023، حيث تشكل قيمة الواردات من خلالهما ما نسبته 48.6 في المائة من إجمالي الواردات، بقيمة إجمالية 90.6 مليار ريال.ووفقا لبيانات رسمية، بلغت البضائع الواردة عبر ميناء جدة 54.6 مليار ريال تشكل 29.3 من إجمالي واردات الربع الأول 2023، يليه ميناء الدمام بقيمة 36 مليار ريال تمثل ما نسبته 19.3 في المائة من الإجمالي.تأتي بعد ذلك المنافذ الجمركية لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، التي تمثل نسبة 12.2 في المائة للواردات، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.5 في المائة من الواردات، وأخيرا مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.0 في المائة من إجمالي الواردات خلال الربع الأول 2023.وبذلك تشكل هذه المنافذ الخمسة 73.3 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة البالغة 186 مليار ريال.ووفقا لنشرة التجارة الدولية للربع الأول من 2023، تصدرت الصين أهم الدول الشريكة لواردات السعودية بـ40.0 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة بـ17.1 مليار ريال، وجاء بعد ذلك كل من: الإمارات بـ12.2 مليار ريال، الهند بـ11.4 مليار ريال، وألمانيا بـ8.4 مليار ريال.أما أهم السلع المستوردة فتصدرتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بـ39.0 مليار ريال، تلتها العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة بـ29.9 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بـ18.0 مليار ريال، والمعادن العادية ومصنوعاتها بـ15.7 مليار ريال، والمنتجات المعدنية بـ13.0 مليار ريال.وبلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة 313.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2023، مقابل 367.1 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وذلك بانخفاض مقداره 53.6 مليار ريال وبنسبة 14.6 في المائة.وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة 14.9 في المائة، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.ووفقا لنتائج النشرة، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية -تشمل إعادة التصدير- خلال الربع الأول 2023 68.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وذلك بانخفاض مقداره 10.5 مليار ريال، بنسبة 13.3 في المائة، في حين بلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول 2023 نحو 186.4 مليار ريال، مقابل 157.9 مليار ريال خلال الربع الأول 2022، وذلك بارتفاع مقداره 28.5 مليار ريال بنسبة 18.0 في المائة.