شراكة بين نيوم و«تلفاز 11» لإنتاج 9 أعمال تلفزيونية وسينمائية

أعلنت نيوم توقيع اتفاقية شراكة نوعية مع استوديو "تلفاز11" للإنتاج الإعلامي الإبداعي، تشمل إنتاج تسعة أعمال تلفزيونية وسينمائية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتسعى نيوم، من خلال هذه الشراكة التي تمت خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، إلى تسريع نمو منظومة الصناعات الإعلامية في نيوم، وزيادة وتيرة الإنتاج الحالية.

وتأتي الشراكة بعد سلسلة النجاحات التي حققها "تلفاز11"، بما في ذلك العرض الأول لفيلم الكوميديا والأكشن "سطار"، الذي حقق أعلى الإيرادات في السينما السعودية.

وإضافة إلى أعمال الإنتاج المقررة، التي تتضمن إنتاج فيلمين سينمائيين ومسلسل، يخطط "تلفاز11" لافتتاح مكتب في مركز نيوم للصناعات الإعلامية خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن يدعم المكتب الجديد مكاتب "تلفاز11" الحالية في الرياض ودبي. وفي المقابل ستستفيد نيوم من مكاتب "تلفاز11" الجديدة على أرضها، لتنويع أنشطتها وبرامجها لتدريب وتطوير المواهب، ما يسهم في إيجاد جيل جديد من الموهوبين المتدربين، مع إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بفرص وظيفية رائدة في المجال.

وقال واين بورج مدير قطاع الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم "إن التزامنا بإنشاء مركز للصناعات الإعلامية والإبداعية عالمي المستوى في نيوم سيسهم في تحويل المنطقة إلى وجهة استثنائية يمكنها المنافسة في هذا المجال على مستوى عالمي، وتأتي شراكتنا مع (تلفاز11) لتدعم هذا التوجه وتعزز جهودنا وأهدافنا الرامية إلى تطوير صناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة، مدعومة بما نملكه من مقومات متميزة، من بنية تحتية متطورة وطواقم إنتاج تتمتع بمستوى عال من الخبرة، وحوافز تنافسية، وبرامج تدريبية لتطوير الموهوبين في القطاع".

وعلى مدار 18 شهرا مضت، قدمت نيوم الدعم لـ30 إنتاجا سينمائيا وعملا تلفزيونيا، بما في ذلك: فيلم Desert Warrior لروبرت ويات، بطولة أنتوني ماكي والسير بن كينجسلي، وفيلم Dunki من إخراج راجكومار هيراني وبطولة شاروخان، والفيلم السعودي الشهير "بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي، وبرنامج تلفزيون الواقع الأول من نوعه Million Dollar Island، إضافة إلى العرض التلفزيوني ذي الميزانية الأكبر في المنطقة Rise of The Witches.