وتيرة جيدة رغم تباطئها .. 278 ألف فرصة عمل وفرها القطاع الخاص الأمريكي

وفرت شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة 278 ألف وظيفة في أيار (مايو)، وهي وتيرة جيدة رغم تباطئها، مقارنة بـ296 ألفا في نيسان (أبريل) مع تفاوت كبير بحسب القطاعات، كما أظهر مسح شهري أجراه "مختبر ستانفورد".

وأوضحت نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في المختبر في بيان نشر أمس، أن نمو الوظائف قوي في حين أن نمو الأجور يواصل التباطؤ، مشيرة إلى أنه إذا كانت قطاعات الترفيه والفنادق والموارد الطبيعية والبناء وفرت وظائف، فإن قطاع التصنيع والمال دمرها.

ووفقا لـ"الفرنسية"، كان المحللون يراهنون على 180 ألف وظيفة فقط بحسب "ماركيت ووتش".

من جانب آخر، تباطأ ارتفاع الرواتب ليصل إلى 6.5 في المائة للأشخاص، الذين بقوا في المنصب نفسه (6.7 في المائة في أبريل و12.1 في المائة لهؤلاء الذين غيروا وظيفة (أقل بنقطة من الشهر السابق).

وقالت نيلا ريتشاردسون "هذا هو الشهر الثاني الذي نشهد فيه انخفاضا بنسبة نقطة مئوية كاملة في نمو الأجور للاشخاص الذين يغيرون وظائف. نمو الأجور يتباطأ بشكل كبير وقد يكون التضخم الناجم عن الأجور مصدر قلق أقل على الاقتصاد رغم التوظيف القوي".

الأرقام الرسمية للوظائف في أيار (مايو) في الولايات المتحدة في القطاعين العام والخاص ستنشر اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.5 في المائة مقابل 3.4 في المائة في أبريل مع توفير وظائف أقل (188 ألفا مقابل 253 ألفا).

وتعاني سوق العمل ضيقا منذ أكثر من عامين، حيث يواجه أرباب العمل نقصا كبيرا في اليد العاملة، بدأت تظهر أول مؤشرات التباطؤ.

وقالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين لدى HFE في مذكرة "يستمر الاقتصاد في توفير فرص عمل بوتيرة مرتفعة ومعدل البطالة يبقى منخفضا عند مستويات تاريخية، ما يعني أن سوق العمل لا تزال قوية".

ارتفع تسجيل طلبات البطالة الأسبوعية في أواخر أيار (مايو) للأسبوع الثاني على التوالي بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة العمل أمس.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 فوائده الرئيسة لكبح التضخم المرتفع، الأمر الذي دفع المصارف إلى رفع تكلفة القروض التي تقدمها للأسر والشركات من أجل تخفيف الضغط على الأسعار.

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأمريكي صدر أمس الأول، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة الذين يواجهون نقصا في اليد العاملة منذ أكثر من عامين، لا يزالون يواجهون "صعوبات في إيجاد عمال في مستويات مختلفة من المهارات وفي قطاعات اقتصادية".

لكنه لفت إلى "توظيف أسهل في قطاع البناء والنقل والمالية" بحسب مؤشر النشاط الاقتصادي.