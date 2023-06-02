ميسي .. الركلة الأخيرة

أكد كريستوف جالتييه، مدرب فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيرحل عن النادي بعد عامين معه، حيث سيخوض مباراته الأخيرة معه في بطولة الدوري الفرنسي، ضد ضيفه كليرمون فوت، غدا.

وقال جالتييه للصحافيين، أمس "هذه آخر مباراة لميسي في ملعب بارك دي برينس، لقد حظيت بشرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف أنه يأمل في أن ينال ميسي وداعا جيدا، بعدما تعرض لصيحات استهجان من جانب ألتراس باريس سان جيرمان في مناسبات عدة خلال الموسم الحالي.

وربطت تقارير إخبارية ميسي بشكل وثيق بالانتقال إلى نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد انضمام غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في كانون الثاني (يناير) الماضي.

كان نادي برشلونة الإسباني، الذي قضى ميسي معظم مسيرته الكروية معه قبل أن يضطر إلى الرحيل عنه بسبب المشكلات المالية التي تعرض لها النادي، قد أبدى اهتماما بعودة اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2022 مع منتخب بلاده إلى صفوفه.

لكن النقاد يقولون إن هذا مجرد ستار من الدخان لإرضاء مشجعين النادي الكتالوني، الفائز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، الذي مازال يعاني القيود المالية نفسها التي منعته من تجديد التعاقد مع ميسي قبل عامين.

كما ربطت تقارير إخبارية ميسي أيضا بالانتقال لفريق إنتر ميامي الأمريكي المملوك جزئيا للنجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، لكن الدوري السعودي يبدو الخيار الأكثر ترجيحا للاعب، الذي لم يفصح عن مستقبله حتى الآن.

وقال ميسي منذ فترة طويلة: إنه يود الاعتزال في فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، الذي بدأ معه مشواره مع الساحرة المستديرة في مسقط رأسه في مدينة روزاريو الأرجنتينية، لكن كان هناك قليل من الحركة على هذه الجبهة.