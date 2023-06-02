رونالدو: تقديم النصر مذهل .. توترت

توقع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر لكرة القدم، أن يكون الدوري السعودي ضمن أفضل خمسة دوريات في العالم، شريطة أن يتواصل تنفيذ الخطط خلال الفترة المقبلة، وقال "الدوري جيد هنا، وهناك فرص عديدة جدا للنمو، فقط البنية التحتية تحتاج إلى تحسين قليلا، وحتى الحكام وتقنية الفيديو لا بد أن يكون التحسين أسرع بعض الشيء، وإذا استمروا في تنفيذ خططهم أتوقع أن الأعوام الخمسة المقبلة، سيكون الدوري ضمن أفضل خمسة دوريات في العالم".

وعن شعوره لحظة تقديمه للجماهير قال "أتذكر يومي الأول، كنت متوترا بعض الشيء، كما هو متوقع وحفل التقديم كان مذهلا، والملعب ممتلئا وعائلتي معي في بيئة جديدة، كان ذلك اليوم مميزا للجماهير ولنا أيضا وليس لي فقط، كان مختلفا تماما ومميزا في عديد من النواحي، وبالنسبة لي كان أحد أفضل لحظاتي في كرة القدم، وستكون الذكريات جيدة دائما حين تحصل على حفل تقديم بهذه الطريقة، لكن تغير الوضع الآن، أنا مرتاح، ومتأقلم بشكل أكبر".

وزاد "صراحة توقعت أن نفوز بأحد ألقاب الموسم، ونكسر الأرقام، لكن أحيانا لا يتحقق ما ترغب فيه، بالنظر إلى آخر خمسة وستة أشهر نجد أن النصر تحسن كثيرا، لكن في الدوري تحسنت كل الفرق، ومتفائل الموسم المقبل بأن يكون الوضع أفضل".

وزاد "لعب كرة القدم 20 عاما على أعلى مستوى لم يأت من باب المصادفة، بكل تأكيد لاحظ زملائي انضباطي وأخلاقياتي في العمل، الجينات مهمة، لكن هناك عوامل أخرى مهمة"، لافتا إلى أن التحدي الأكبر الذي واجهه في الملاعب السعودية حتى الآن يكمن في أوقات التدريب التي تختلف بعض الشيء عن أوروبا.