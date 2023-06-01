النفط يستقر مع تقرير عن نمو المخزون الأمريكي

استقرت أسعار النفط اليوم إذ غطى تقرير عن نمو المخزون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين الحكومي.

وأشار مسؤولون من البنك المركزي الأمريكي أمس إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة هذا الشهر. وصادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات، بما يعادل 0.14 في المائة، إلى 72.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1339 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 68.16 دولار للبرميل.

وشهد الخامان تراجعا حادا يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونقلت مصادر في السوق وفقا لرويترز عن الأرقام الصادرة أمس من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 5.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية عن المخزونات الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم.

