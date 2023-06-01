المركزي التركي يطالب البنوك بعدم تقديم مزايا إضافية على الودائع متغيرة الفائدة

طالب البنك المركزي التركي البنوك العاملة في البلاد باحتساب زيادات إضافية ضمن سعر الفائدة الذي تعرضه لحسابات الودائع متغيرة الفائدة، وهي المرتبطة بحركة أسعار الصرف، وفقا لخطاب رسمي تم إرساله إلى البنوك اليوم.

وطلب البنك المركزي من البنوك الإحجام عن تقديم مبالغ نقدية بحسب أسعار الصرف للودائع الجديدة، وقال إنه لا يجب دفع مثل هذه العلاوات مقدما. كانت البنوك تعرض ما يطلق عليها بالعلاوات للعملاء من أجل جذب المزيد من عمليات التحويل إلى برنامج الادخار بالليرة التركية، والمعروف بالمبادرة التركية للودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف "كيه كيه إم".

ووفقا لبلومبرج، رفض البنك المركزي التركي التعليق.

