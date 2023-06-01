الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بعد تشريع سقف الدين

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وسط تفاؤل نابع من إقرار مجلس النواب مشروع قانون لتعليق سقف الدين الأمريكي، في حين حدت الأرباح الضعيفة من شركة سيلزفورس للبرمجيات من المكاسب.

ووفقا لرويترز صعد المؤشر داو جونز 21.58 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 32929.85 نقطة. كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 3.20 نقطة أو 0.08 في المائة، عند 4183.03 نقطة.

وزاد أيضا المؤشر ناسداك 9.18 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 12944.46 نقطة.