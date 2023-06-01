المعجبون الصينيون يرحبون بالرفيق ماسك

استقبلت الصين رئيس "تيسلا" بكل إعجاب وأغدقت عليه المديح وقدمت له المأكولات الفاخرة واحتفت بصور "الرفيق ماسك" خلال جولة له اختتمها اليوم، وأمل خلالها في توسيع أعماله في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وأقلعت طائرة خاصة مملوكة من الرئيس التنفيذي لتيسلا من شنغهاي، على ما أظهرت بيانات صينية لمرصد طيران، بعيد الساعة 11 صباحا (03,00 ت غ). وستتوجه إلى أوستن بولاية تكساس الأمريكية، مقر "تيسلا".

وقطب الأعمال إيلون ماسك شخصية مثيرة للجدل في الغرب لكنه يحظى بإعجاب كبير في الصين، حيث باتت سيارات تيسلا الكهربائية عنصرا أساسيا للحياة في المدن للطبقة المتوسطة.

رحبت تشو كي، مالكة سيارة تيسلا من مدينة تشانغشا بزيارة ماسك وقالت إنها تقدره جدا لشخصه الساحر وتفوقه الدائم في حقل عمله.

وقالت المحاضرة الجامعية البالغة 33 عاما لوكالة فرانس برس: "لا تزال الصين غير منفتحة بشكل كبير.. وأن يأتي شخص مثله ليشارك بعضا من معرفته معنا، شيء مفيد يمكن لبلدنا وقادتنا التعلم منه، وبسبب نظامنا التعليمي القائم على الامتحانات، أعتقد أنه من الصعب أن تنتج الصين شخصا مثل ماسك، الذي اكتسب مكانة رائدة في العالم بناء على اهتماماته الشخصية".

غصت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بأنباء عن زيارة ماسك، مع أوسام على منصة ويبو الشبيهة بتويتر، حصلت على مليارات المشاهدات.

- "الشقيق الحصان"

وصل ماسك إلى بكين الثلاثاء وعقد اجتماعات مع كبار الوزراء مثنيا على حيوية وقدرات الصين. ثم توقف في شنغهاي، التي تضم مصنعا كبيرا لتيسلا، قبل أن تغادر طائرته المدينة.

ولقيت صور مائدة عشاء احتفاء بوصوله، تضمنت 16 طبقا من بينها مأكولات بحرية ولحم خروف نيوزيلندي ومعكرونة النودلز التقليدية لبكين، انتشارا واسعا على الانترنت.

وحرص العديد من المستخدمين على إظهار تقديرهم لرجل أطلق عليها تحببا "الشقيق الحصان" نسبة لأول حرف في اسم ماسك بالصينية. وكتب أحدهم: "بالنسبة لماسك، لا بلد على هذا الأرض، فقط أسواق لبيع سلعك، هذا هو بالضبط نوع الرأسمالية بلا حدود الذي تنبأ به".

واغتنم البعض الفرصة للسخرية من الولايات المتحدة في وقت تشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا. وكتب أحد المستخدمين: "مسؤولونا ووسائل الإعلام يبذلون جهدا كبير لهذه الزيارة.. إنه ماسك على ما يبدو الأمريكي الوحيد المرحب به في الصين".

وقال آخر: "لا بد من أن بايدن يتساءل لماذا ترفض الصين تلبية دعواته للقاء كبار المسؤولين الأمريكيين، لكنها تفرش البساط الأحمر لماسك".

وانتشرت صورة (ميمز) على المنصة هذا الأسبوع يبدو فيها "الرفيق ماسك" كرجل دولة واقفا خلف منصة تحيط به الأعلام الصينية فيما المسؤولون يصفقون في الخلفية.

لكن لم يكن الجميع مهووسا بماسك.

ولفت العديد من المستخدمين إلى صور نشرها نائب رئيس "تيسلا" بعد منتصف الليل، تظهر ماسك بين مئات العمال الفرحين في شنغهاي.

في السنوات القليلة الماضية انتقد عدد متزايد من عمال قطاع التكنولوجيا الصينيين، ساعات العمل الطويلة والإجهاد الذي تمارسه الشركات.

وقال أحد المستخدمين: "جعل الناس ينتظرون حتى منتصف الليل لالتقاط بعض الصور ممارسة عفا عليها الزمن".

وكتب آخر: "إذا جميعكم تعملون ساعات إضافية الليلة، أليس كذلك؟".