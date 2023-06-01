أوبر تعتزم استخدام سيارات "وايمو" ذاتية القيادة في أمريكا خلال 2023

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات النقل الذكي ووايمو لسيارات الأجرة ذاتية القيادة اعتزامهما توفير هذه السيارات لمستخدمي خدمات أوبر في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي، وقالت الشركتان إن التعاون الذي يمثل قيام الشركتين بخطوة كبيرة في جهودهما الرامية إلى التخلص تدريجيا من الحاجة إلى وجود سائق خلف عجلة قيادة السيارة.

ومن المقرر بدء استخدام سيارات وايمو ذاتية القيادة في خدمة أوبر في مدينة فونيكس الأمريكية خلال العام الحالي، ولم تكشف الشركتان عن عدد السيارات ذاتية القيادة التي سيتم توفيرها على منصة أوبر. كما ستستمر إمكانية حجز هذه السيارات عبر تطبيق شركة وايمو التابعة لمجموعة آلفابيت الأمريكية المالكة لشركة جوجل.

جاء إعلان التعاون بين وايمو وأوبر بعد سنوات من المنافسة الضارية بينهما في سوق خدمات النقل الذكي، وفي ذلك الوقت كان ترافيس كالانيك الرئيس التنفيذي لشركة أوبر يخشى من انخفاض تكلفة تشغيل السيارات ذاتية القيادة مقارنة بالسيارات التقليدية وفكر في تطوير سيارات أجرة ذاتية القيادة خاصة بشركته. ووضع كالانيك المشروع تحت إشراف أنتوني ليفاندوفسكي المهندس السابق في شركة جوجل.

وفي ذلك الوقت اتهمت جوجل مهندسها السابق بسرقة معلومات سرية. واتفقت الشركتان بعد ذلك على تسوية النزاع خارج المحكمة. وأدين ليفاندوفسكي ثم أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عفوا عنه في أخر يوم في فترة رئاسته، وألغت اوبر مشروع تطوير سيارة أجرة ذاتية القيادة خاصة بها في نهاية 2020، وقبل ذلك تسبب اختبار لإحدى سيارات أوبر التجريبية في هذا السياق في حادث خطير واحد حتى ذلك التاريخ.

وصدمت السيارة سيدة كانت تعبر الطريق خلال اختبار قيادة مسائي. كانت السيدة تدفع دراجة وعليها حقائب بلاستيكية على المقود الأمامي، وأربك الموقف برنامج القيادة الخاص بأوبر، في الوقت نفسه اتضح أن انتشار السيارات ذاتية القيادة سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا. ويبدو أن شركتي وايمو وكروز التابعة لمجموعة جنرال موتورز تتقدمان في سباق تطوير هذه السيارات.