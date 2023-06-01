إطلاق برنامج "التأهيل المسبق للمقاولين" لشركات صندوق الاستثمارات العامة

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، برنامج "التأهيل المسبق للمقاولين" الخاص بالشركات التابعة للصندوق، والذي يهدف إلى تقديم عدد من الخدمات والتسهيلات لتمكين المقاولين من الحصول على التأهيل المسبق وفق معايير التقييم الفنية، بما يسهم في توفير مؤشر ذو موثوقية عالية للشركات التابعة للصندوق لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي.

ويعززُ البرنامج من الفرص الاستثمارية للمقاول من خلال تنفيذه لمشاريع نوعية للشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث توفر الخدمة منصة تجمع عددًا من الشركات التابعة للصندوق في برنامج تأهيل مسبق موحد، وهي واحدة من الطرق للحصول على فرصة للمشاركة في تنفيذ مشاريع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي يُشترط فيها اجتياز البرنامج عبر معايير عدة، من أبرزها، الأنشطة والخبرة، وإدارة الجودة، والصحة والسلامة.



