"ماسك" يزيح "أرنو" ويستعيد صدارة أثرياء العالم بـ 192 مليار دولار

استعاد الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وتويتر، صدارة ترتيب قائمة أغنى شخص في العالم بثروة 192 مليار دولار، مستفيدا من ارتفاع سهم شركة تسلا مؤخرا لتصبح قيمتها السوقية نحو 646.4 مليار دولار.

وكان "ماسك" تصدر قائمة أثرياء العالم في يناير 2021 مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة، ومن ثم فقد تلك الصدارة في ديسمبر 2022 لمصلحة بيرنار أرنو رجل الأعمال الفرنسي، رئيس شركة لوي فيتون المتخصصة في صناعة السلع الفاخرة، بينما يحتل "أرنو" الترتيب الثاني حاليا بثروة تبلغ 187 مليار دولار.

في المركز الثالث جاء جيف بيزوس رجل الأعمال الأمريكي مؤسس "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، وثروته 144 مليار دولار.

رابعا الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وثروته 125 مليار دولار، وحل خامسا لاري إليسون بثروة 118 مليار دولار، وهو مؤسس وأكبر مساهم في Oracle وهي شركة لقواعد البيانات، علما بأنه يمتلك أكثر من 40 في المائة من الشركة التي يقع مقرها في أوستن في ولاية تكساس، إضافة إلى حصة في "تسلا".

سادسا ستيف بالمر بثروة 114 مليار دولار، وهو الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، أكبر صانع برمجيات في العالم، واستقال في 2014 وظل مساهما في شركة ريدموند في واشنطن، التي تصنع نظام التشغيل Windows ووحدة التحكم في ألعاب Xbox وأجهزة الكمبيوتر اللوحية Surface، ويمتلك أيضا فريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلة.

وحل في المركز السابع الأمريكي وارن بافيت مستثمر الأسهم الشهير ورئيس شركة بيركشير هاثاواي، وثروته 112 مليار دولار.

وثامنا الأمريكي لاري بايج بثروة 111 مليار دولار، وهو أحد مؤسسي Alphabet الشركة القابضة لـ Google أكبر مشغل محرك بحث في العالم.

وجاء تاسعا، الأمريكي سيرجي برين، الذي أسس مع لاري بيج شركة جوجل (ألفابت)، وثروته 106 مليارات دولار.

في الترتيب العاشر حل الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك أحد أكبر تطبيقات التواصل الاجتماعي عالميا، بثروة 96.5 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية