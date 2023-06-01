"بايدو" تؤسس صندوقا بـ 145 مليون دولار لدعم مطوري الذكاء الاصطناعي

قالت عملاقة البحث الصينية "بايدو"، إنها ستؤسس صندوقا لرأس المال الاستثماري بقيمة 145 مليون دولار، لدعم الشركات الناشئة التي تركز على المحتوى الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الشركة بحسب "رويترز" أنها ستطلق مسابقة للمطورين لبناء تطبيقات باستخدام نموذج اللغة الكبيرة الذي يقوم عليه روبوت الدردشة الخاص بها، "إيرني"، أو دمج النموذج في منتجاتهم الحالية.

وتسابقت شركات التكنولوجيا الصينية لإطلاق نماذج اللغات الكبيرة، بعد النجاح التاريخي الذي حققه روبوت الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" المدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي أطلقته شركة "أوبن إيه آي" المدعومة من عملاقة التكنولوجيا "مايكروسوفت".

نحو 80 شركة صينية أطلقوا نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بهم، بإصدارات تجاوزت قليلا تلك الصادرة عن الولايات المتحدة هذا العام، وفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع.

كانت "بايدو" كشفت الستار عن روبوت "إيرني" في مارس، وتبعتها مجموعة علي بابا بسرعة.

وفي خضم هذا التسارع، نشرت الصين مسودة لوائح في أبريل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.